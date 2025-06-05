Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу у Журавлевки

Ранее эксперт подчеркивал, что российские войска продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе. Западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток Вооруженные силы России продвинулись до одного километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений.