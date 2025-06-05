Российские военные ликвидировали ударную группировку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гоптовка Харьковской области, предотвратив попытку прорыва госграницы в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на оперативные данные.
По его информации, украинские формирования пытались создать в Гоптовке ударную группировку для прорыва российской границы в направлении Журавлевки. Российские средства разведки своевременно обнаружили скопление сил противника, после чего по ним был нанесен точный удар.
Марочко уточнил, что точные данные о потерях личного состава и уничтоженной технике ВСУ в настоящее время уточняются.
Ранее эксперт подчеркивал, что российские войска продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе. Западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток Вооруженные силы России продвинулись до одного километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений.