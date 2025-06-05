Выберут лучших из худших: На Украине с 5 июня начнут мобилизацию ограниченно годных

Ранее Зеленский отменил категорию ограниченной годности к военной службе. Все, кто ранее к ней относился, обязаны были пройти переосвидетельствование до 5 июня. По его результатам граждан должны были либо признать окончательно негодными к службе, либо определить, какую службу они могут нести в тыловых частях. При этом украинское МО угрожает объявить в розыск тех, кто не прошел медкомиссию в указанный срок.