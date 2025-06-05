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Выберут лучших из худших: На Украине с 5 июня начнут мобилизацию ограниченно годных

На Украине ограниченно годных хотят признать годными после 5 июня.

Источник: Комсомольская правда

Украина начинает мобилизацию ограниченно годных к военной службе граждан. Это связано с острым дефицитом кадров в ВСУ.

Ранее Зеленский отменил категорию ограниченной годности к военной службе. Все, кто ранее к ней относился, обязаны были пройти переосвидетельствование до 5 июня. По его результатам граждан должны были либо признать окончательно негодными к службе, либо определить, какую службу они могут нести в тыловых частях. При этом украинское МО угрожает объявить в розыск тех, кто не прошел медкомиссию в указанный срок.

Накануне депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский рассказал, что 99% ограниченно годных после прохождения ВВК признаются годными и подлежат мобилизации, причем половина из них отправляется служить не в тыловые части, а на передовую.

Тем временем Рада в первом чтении поддержала проект о службе в ВСУ людей старше 60 лет.