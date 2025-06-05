Рябков: Россия восстановит самолёты, повреждённые при атаке ВСУ 1 июня

Российские самолёты, подвергшиеся атаке ВСУ 1 июня, не были уничтожены, они будут восстановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заместителю министра задали вопрос о возможном влиянии нападения киевского режима на стратегический баланс.
«Техника, о которой идёт речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — ответил он в интервью ТАСС.
Рябков также назвал несостоятельными заявления Киева о результатах этой атаки.
«И близко нет ничего подобного», — сказал замглавы МИД.
Заместитель министра призвал опираться только на данные, которые приводит Министерство обороны РФ.
Напомним, 1 июня ВСУ, используя беспилотники, предприняли попытки атаковать военные аэродромы в пяти российских регионах. По информации Минобороны РФ, целями киевского режима стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.