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Рябков: Россия восстановит самолёты, повреждённые при атаке ВСУ 1 июня

Замглавы МИД РФ назвал несостоятельными заявления Киева о результатах атаки, совершённой ВСУ 1 июня.

Источник: Аргументы и факты

Российские самолёты, подвергшиеся атаке ВСУ 1 июня, не были уничтожены, они будут восстановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Заместителю министра задали вопрос о возможном влиянии нападения киевского режима на стратегический баланс.

«Техника, о которой идёт речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — ответил он в интервью ТАСС.

Рябков также назвал несостоятельными заявления Киева о результатах этой атаки.

«И близко нет ничего подобного», — сказал замглавы МИД.

Заместитель министра призвал опираться только на данные, которые приводит Министерство обороны РФ.

Напомним, 1 июня ВСУ, используя беспилотники, предприняли попытки атаковать военные аэродромы в пяти российских регионах. По информации Минобороны РФ, целями киевского режима стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.