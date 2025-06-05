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Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. 30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России, 11 из них — над территорией Крыма. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В том числе 11 вражеских дронов сбиты над территорией Республики Крым, 15 — над Ростовской, два — над Белгородской областями, по одному — над территориями Московского региона и Курской области.

Накануне вечером российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. 29 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 11 — над Ростовской и три — над Воронежской областями. За несколько часов до этого украинский беспилотник был сбит над Крымом.

В ночь на 4 июня силы ПВО сбили над Крымом четыре вражеских БПЛА. Ночью 3 июня уничтожены четыре вражеских дрона над Крымом и Азовским морем. Кроме того, под массированным ударом вражеских беспилотников находятся Херсонская и Запорожская области.