Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников

Накануне вечером российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. 29 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 11 — над Ростовской и три — над Воронежской областями. За несколько часов до этого украинский беспилотник был сбит над Крымом.