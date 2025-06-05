В Башкирии для участников СВО будут готовить резерв рабочих мест

Данная мера предусмотрена планом мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации, утверждённым распоряжением кабмина по поручению президента.
Согласно разработанному плану, бойцам, которые вернулись с фронта, помогут оформить или восстановить документы, необходимые для трудоустройства, обучать их новым профессиям и повышать квалификацию. Для ветеранов СВО будут созданы условия для ведения бизнеса, в том числе в качестве самозанятых. Будут стимулировать и работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации.
Профессиональное обучение и дополнительное образование солдат и офицеров, участвовавших в специальной военной операции, будет осуществляться в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нового национального проекта «Кадры».
Реализацией мероприятий плана займутся федеральные и региональные органы власти, госфонд «Защитники Отечества» и другие организации.
«Крайне важно, чтобы обо всех таких мерах можно было легко узнать в каждом регионе. Президент, когда давал это поручение, обращал внимание, что нужен индивидуальный подход. Необходимо учитывать его в текущей работе», — отметил Михаил Мишустин.
В 2025 году в Башкирии предстоит активно заниматься профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий и их трудоустройством, сказал Радий Хабиров во время оглашения Послания депутатам Госсобрания в конце прошлого года. Глава республики отметил важность привлечения участников СВО к управленческой и законотворческой работе, поскольку они сейчас «для нашей страны и республики — самые главные люди».
«В работе с ветеранами не должно быть черствости, формализма и бюрократии, с которыми они порой сталкиваются при оформлении документов, льгот. Необходимо предпринять все возможное для их полноценного возвращения в мирную жизнь, лечения, реабилитации и трудоустройства», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, в республике стартовала программа «Герои Башкортостана», о которой объявил Глава республики Радий Хабиров.
«По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект “Время героев”. Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем — займут достойное место в нашей управленческой команде», — отметил ранее Радий Хабиров на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества.
«Ветераны СВО избираются депутатами, у нас в нескольких районах участники спецоперации стали главой сельсовета. Многие ребята, которые возвращаются с передовой, идут в фонд “Защитники Отечества”, работают координаторами. Недавно я предложил одному бойцу устроиться на работу в администрацию Главы. Что важно, у ребят меняется мировоззрение, они огромный жизненный опыт получают, становятся проницательными, выдержанными. Вот эти качества будут очень полезными», — сказал Радий Хабиров в ходе Прямой линии с Главой Башкирии.
Для семей участников специальной военной операции из Башкирии составлен большой пакет льгот. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. По его словам, это сделано для того, чтобы отцы семейств чувствовали себя уверенно. В числе льгот, в том числе — возможности при трудоустройстве.
«Для самих ребят, которые возвращаются с СВО, у нас программа, которая включает социализацию, реабилитацию, обучение, трудоустройство. Для скорейшего возвращения людей к полноценной жизни разрабатываются индивидуальные программы реабилитации», — отметил Андрей Назаров.
В Уфе адаптацией и социализацией ветеранов СВО будет заниматься межведомственная комиссия. Орган, созданный по поручению главы столичной администрации Ратмира Мавлиева, будет решать вопросы их трудоустройства и защищать их трудовые права. Администрация Уфы возьмёт на себя функции медиатора и посредника между участниками СВО, работодателями и крупным бизнесом. Муниципалитет будет давать рекомендации и оказывать помощь в трудоустройстве.
На данный момент известно, что более 20 предприятий республики готовы трудоустроить ветеранов СВО. Рабочие места для них могут предоставить УМПО, УАПО, Башкирская содовая компания, Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», агропромышленный комплекс «Алексеевский» и другие. Данный список обновляется.
Заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов отметил, что военнослужащие, вернувшиеся с фронта, «должны не просто трудоустраиваться, а работать с достойной зарплатой и найти свое место».
Кроме того, в республике пройдут специализированные ярмарки вакансий. Причём они состоятся не только в центрах занятости населения, но и на базе культурно-досуговых центров муниципалитетов, там же пройдут и консультации ветеранов СВО.
По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрия Мельникова, с 2022 года за содействием в трудоустройстве обратилось более трёхсот демобилизованных участников спецоперации.
План правительства РФ предусматривает и работу с бойцами, раненными в боях. В Башкирии ветеран СВО Ильгиз Ахунов, получивший тяжёлое увечье, работает и живёт полноценной жизнью. Он участвует в спортивных соревнованиях и патриотических мероприятиях. А год назад устроился на работу менеджером в ритуальный комплекс.
«За помощью с поиском работы обратился в фонд “Защитники Отечества”. Там полностью меня проконсультировали и направили в центр занятости. Уже через три дня мне предложили два варианта работы. И я выбрал ритуальный комплекс. Работа не пыльная, сижу в офисе, отвечаю на звонки, консультирую. С протезом особо не находишься, поэтому искал такой вариант. Сейчас подумываю получить новую специальность, чтобы дальше развиваться. Это совершенно бесплатно. Есть возможность получить соцконтракт на открытие своего дела — нужно только найти свою нишу», — рассказал Ахунов «Башинформу».
Ветеран поделился мнением и о кадровом проекте для участников СВО «Герои Башкортостана», о которой объявил Глава республики Радий Хабиров. По мнению Ильгиза, для многих проект может стать хорошим стартом, поможет решить не только вопрос с трудоустройством, но и определить судьбу.
«Поддержка ветеранов СВО — наш долг, обеспечить достойное будущее тех, кто защищал интересы страны — наша задача. Обучение и дальнейшее трудоустройство — важнейший шаг в социализации бойцов. Мы сделаем всё возможное, чтобы они почувствовали себя востребованными и ценными членами общества», — сказала ранее руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.
Добавим, недавно стало известно, что участники СВО смогут работать из дома. Новый проект «Герои новых технологий», стартовавший в 2025 году, поможет пройти бойцам бесплатное обучение современным и востребованным IT-профессиям.
Проект предлагает полностью онлайн-формат работы, где все процессы — от собеседования до работы и оплаты — происходят в интернете. Это позволяет ветеранам трудиться из своего дома в любой точке России. Такой формат особенно подходит для тех, кто передвигается на колясках либо нуждается в гибком графике.