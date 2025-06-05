В Башкирии для участников СВО будут готовить резерв рабочих мест

«За помощью с поиском работы обратился в фонд “Защитники Отечества”. Там полностью меня проконсультировали и направили в центр занятости. Уже через три дня мне предложили два варианта работы. И я выбрал ритуальный комплекс. Работа не пыльная, сижу в офисе, отвечаю на звонки, консультирую. С протезом особо не находишься, поэтому искал такой вариант. Сейчас подумываю получить новую специальность, чтобы дальше развиваться. Это совершенно бесплатно. Есть возможность получить соцконтракт на открытие своего дела — нужно только найти свою нишу», — рассказал Ахунов «Башинформу».