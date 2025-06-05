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В киевском ТЦК произошел бунт мобилизованных

Спецназ и полиция прибыли в киевский ТЦК из-за бунта мобилизованных.

Источник: Комсомольская правда

В одном из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) произошел бунт мобилизованных. Кадры появились в Сети. Об этом пишет украинское издание «Политика Страны».

Как сообщается, все произошло при распределении. На видео мужчины начинают на повышенных тонах общаться с военкомовским руководством, после чего стараются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, пробиваясь наружу.

Через некоторое время в казарму входит спецназ и полиция, которые дубинками валят мужчин на землю.

Это не первый скандал при распределении в этом ТЦК. В начале мая этого года один из мобилизованных привязал себя к батарее.

В январе этого года в Закарпатской области Украины жители одного из сел устроили бунт против мобилизации. Акцию протеста организовали представители местной цыганской общины, которые начали спорить с прибывшими в населенный пункт сотрудниками ТЦК.