В киевском ТЦК произошел бунт мобилизованных

В одном из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) произошел бунт мобилизованных. Кадры появились в Сети. Об этом пишет украинское издание «Политика Страны».
Как сообщается, все произошло при распределении. На видео мужчины начинают на повышенных тонах общаться с военкомовским руководством, после чего стараются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, пробиваясь наружу.
Через некоторое время в казарму входит спецназ и полиция, которые дубинками валят мужчин на землю.
Это не первый скандал при распределении в этом ТЦК. В начале мая этого года один из мобилизованных привязал себя к батарее.
В январе этого года в Закарпатской области Украины жители одного из сел устроили бунт против мобилизации. Акцию протеста организовали представители местной цыганской общины, которые начали спорить с прибывшими в населенный пункт сотрудниками ТЦК.