При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово

Ночью Слюсарь сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная.
«В Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Также, по уточненным данным Слюсаря, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей. В Миллерово на улице Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА, место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. Пострадавших среди людей нет, отметил врио главы региона.