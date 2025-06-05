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При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА, повреждения также получили семь автомобилей, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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Источник: © РИА Новости

Ночью Слюсарь сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная.

«В Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Также, по уточненным данным Слюсаря, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей. В Миллерово на улице Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА, место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. Пострадавших среди людей нет, отметил врио главы региона.