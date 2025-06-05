При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово

Также, по уточненным данным Слюсаря, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей. В Миллерово на улице Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА, место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. Пострадавших среди людей нет, отметил врио главы региона.