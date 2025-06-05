Атака на Миллерово. В Ростовской области БПЛА разрушили здания и машины

Одна из сильнейших за последнее время воздушных атак обрушилась на Ростовскую область в ночь с 4 на 5 июня. Украинские беспилотники летели на Миллерово. Эта точка далеко не в первый раз подверглась нападению: рядом расположен важный объект, который то и дело пытается разрушить неприятель.
Смс-оповещения о беспилотной опасности жителям региона поступали всю ночь. А днём ранее у всего Ростова пропал мобильный интернет, как позже сообщили власти, это было сделано в целях безопасности. Как бы то ни было, в результате мощного налёта на севере области пострадали дома и автомобили. К счастью, человеческих жертв нет. Подробнее — в материале Rostov.aif.ru.
Разбиты семь машин.
Ещё с вечера в сети стали появляться кадры и видео, как над Ростовской областью летят, противно жужжа, украинские беспилотники. Люди сравнивали эти звуки с работой старых мотоциклов. В противовес им раздавались громкие хлопки и вспышки — свидетельства работы сил и средств ПВО.
Телефоны местных жителей разрывались от сообщений экстренных служб с просьбами отойти от окон и проследовать в укрытия. На Дону на такие сообщения уже мало кто обращает внимание, однако не в этот раз.
«Уже как два часа всё это происходит. В этот раз долго и упорно пытаются попасть», — жалуется местная жительница Аля.
Около 2 часов ночи глава региона Юрий Слюсарь сообщил в своём ТГ-канале, что регион подвергся вражеской атаке. В результате были зафиксированы повреждения в двух населённых пунктах Миллеровского района: в хуторе Сулин и городе Миллерово. Жители стали публиковать кадры с места событий — разбиты окна, повреждены стены зданий и корпуса автомобилей.
«В хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль», — пояснил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Также сгорела легковая машина, припаркованная возле магазина «Автолига» на улице Артиллерийской.
«Молиться надо — и за нас, и за ребят, что не спят и охраняют наш сон», — написала в соцсетях Юлия.
В Миллерово (административный центр района) на улице имени Маршала Ефимова обнаружены обломки сбитого украинского дрона. Место оцеплено, сейчас там работают оперативные службы. Также выехала сапёрная группа, которой предстоит обезвредить опасную находку.
В городе также оказалась повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения. По этой причине у жителей пока нет телевидения.
Налёты на Дон, Крым и Белгород.
По данным Минобороны России, в течение минувшей ночи над донским регионом сбиты 15 вражеских беспилотников самолётного типа.
Также дроны летели на Крым, Белгород, в Курскую и Московскую области. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — прокомментировали в военном ведомстве.
Что касается Ростовской области, то отсутствие телесигнала, дыра в кровле и разбитые стёкла — мелочи жизнь. Главное, что никто из людей не пострадал. А остальное — починят и восстановят.