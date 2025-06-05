Атака на Миллерово. В Ростовской области БПЛА разрушили здания и машины

Смс-оповещения о беспилотной опасности жителям региона поступали всю ночь. А днём ранее у всего Ростова пропал мобильный интернет, как позже сообщили власти, это было сделано в целях безопасности. Как бы то ни было, в результате мощного налёта на севере области пострадали дома и автомобили. К счастью, человеческих жертв нет. Подробнее — в материале Rostov.aif.ru.