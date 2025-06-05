ВСУ дважды атаковали автомобиль со съемочной группой «Звезды»

Напомним, в январе этого года нападению беспилотника украинской армии подверглась съемочная группа Первого канала в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщалось, дрон выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на военного, который сопровождал журналиста. Военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.