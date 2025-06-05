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ВСУ дважды атаковали автомобиль со съемочной группой «Звезды»

Автомобиль съемочной группы «Звезды» сгорел в результате атаки украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Дроны украинской армии ВСУ дважды атаковали автомобиль со съемочной группой «Звезды» в Алёшках Херсонской области. В результате машина сгорела, а сопровождающий был ранен. Об этом сообщает телеканал.

«Вражеские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой Звезды в Алёшках Херсонской области. Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Звезды».

Напомним, в январе этого года нападению беспилотника украинской армии подверглась съемочная группа Первого канала в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщалось, дрон выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на военного, который сопровождал журналиста. Военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

В феврале 2025 года оператор Первого канала Юрий Шолмов был ранен при атаке украинской армии в Черкасской Конопельке Курской области.