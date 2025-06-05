Алексей Текслер анонсировал создание сети филиалов фонда «Защитники Отечества» по всему Южному Уралу

— Услуги должны быть доступны и максимально приближены к местам проживания вернувшихся участников СВО. Начнем открывать филиалы в наиболее крупных городах области, будем оказывать помощь ветеранам жителям Магнитогорска, Миасса, Златоуста и соседних территорий. Будем предоставлять наиболее востребованные услуги: социальные, юридические, психологические.