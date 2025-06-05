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Алексей Текслер анонсировал создание сети филиалов фонда «Защитники Отечества» по всему Южному Уралу

В городах Челябинской области откроются филиалы фонда «Защитники Отечества».

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В Магнитогорске, Миассе, Златоусте и других городах и районах Челябинской области появятся филиалы фонда «Защитники Отечества». Расширение адресной поддержки участников СВО анонсировал губернатор Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Заксобрания:

— Услуги должны быть доступны и максимально приближены к местам проживания вернувшихся участников СВО. Начнем открывать филиалы в наиболее крупных городах области, будем оказывать помощь ветеранам жителям Магнитогорска, Миасса, Златоуста и соседних территорий. Будем предоставлять наиболее востребованные услуги: социальные, юридические, психологические.

Губернатор отметил, что в регионе развивается система медицинской реабилитации участников СВО на базе медучреждений области, полностью отремонтирован военный госпиталь Минобороны в Челябинске. На возвращение ветеранов к мирной жизни работает и программа «Герои Южного Урала», участники которой формируют кадровый резерв для органов власти.