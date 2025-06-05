Украинские пленные обозлились на жену Зеленского: чем не угодила солдатам первая леди Незалежной

«Нет желания у военных ребят, потому, что уже это надоело. Не знаешь, за что сражаешься и за что жизнь отдаешь. Отдаём жизни за сумки (жены Владимира Зеленского — Прим. Ред.) Елены Зеленской», — сказал пленный.