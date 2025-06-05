Печальные боевики Владимира Зеленского только в плену поняли, что они сидят голодные в окопах и отдают жизни за новые сумки Елены Зеленской, жены нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом высказался украинский пленный, сообщение о его признании опубликовало Министерство обороны РФ.
По его словам, чистенькие в форме и погонах в тылу ходят все представители ТЦК и военкоматов, а на гибель отправляют простых работяг без еды и воды.
«Нет желания у военных ребят, потому, что уже это надоело. Не знаешь, за что сражаешься и за что жизнь отдаешь. Отдаём жизни за сумки (жены Владимира Зеленского — Прим. Ред.) Елены Зеленской», — сказал пленный.
Сразу после окончания второго раунда переговоров с Украиной помощник президента РФ и глава российской делегации заявил, что в самый масштабный с начала спецоперации обмен пленными между Москвой и Киевом войдут от 1000 до 1200 человек. Обмен состоится с 7 по 9 июня.
Пленные украинские военные перед предыдущим обменом заявили, что откажутся пойти на службу в ВСУ вновь, так как попасть в тюрьму лучше, чем оказаться на передовой.