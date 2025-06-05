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Украинские дроны атаковали в Алешках машину со съемочной группой «Звезды»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Алешках Херсонской области атаковали автомобиль со съемочной группой «Звезды», сообщил телеканал.

Дроны ударили по машине дважды, отметил телеканал.

«Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий», — говорится в сообщении.

Телеканал не уточнил, сколько репортеров было в составе съемочной группы.

В конце марта съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине в Белгородской области, погибла военкор Анна Прокофьева, ей было 35 лет. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков.

Позднее журналисты съемочной группы «Вести. Донецк» попали под удар беспилотника ВСУ в Горловке. Беспилотник взорвался рядом с машиной, из-за чего часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор получили контузию.

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