Украинские дроны атаковали в Алешках машину со съемочной группой «Звезды»

Дроны ударили по машине дважды, отметил телеканал.
«Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий», — говорится в сообщении.
Телеканал не уточнил, сколько репортеров было в составе съемочной группы.
В конце марта съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине в Белгородской области, погибла военкор Анна Прокофьева, ей было 35 лет. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков.
Позднее журналисты съемочной группы «Вести. Донецк» попали под удар беспилотника ВСУ в Горловке. Беспилотник взорвался рядом с машиной, из-за чего часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор получили контузию.
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