Вернулся с передовой в пустую квартиру: жительница Приморья бросила раненого мужа и оставила его ни с чем

Герой СВО Владимир Медюлянов вернулся домой в Уссурийск после ранения и лечения в госпитале. Однако дома его… не встретил никто. Приморец зашел в пустую квартиру, где не было абсолютно ничего — ни вещей, ни мебели, ни документов. Об этом рассказали «Вести: Приморье».
Мужчина рассказал, что спутница обещала любить его и поддерживать, особенно после тяжелого ранения. Однако грош цена оказалась обещаниям женщины. Вместо поддержки она собрала все нажитое и укатила в светлое будущее.
По словам Владимира, подобные явления, к сожалению, не редкость. Многие мужчины сталкиваются с предательством близких людей. Видимо, женщины не готовы носить гордое звание боевой подруги.
Добавим, что Владимир Медюлянов является участником президентской программы «Время героев», удостоен сразу трех Орденов Мужества. Боец лично взял в плен трех бойцов ВСУ.