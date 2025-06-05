Вернулся с передовой в пустую квартиру: жительница Приморья бросила раненого мужа и оставила его ни с чем

Герой СВО Владимир Медюлянов вернулся домой в Уссурийск после ранения и лечения в госпитале. Однако дома его… не встретил никто. Приморец зашел в пустую квартиру, где не было абсолютно ничего — ни вещей, ни мебели, ни документов. Об этом рассказали «Вести: Приморье».