Операторы центра «Рубикон» поразили блиндаж с пехотой ВСУ в ДНР

«В ходе разведывательных мероприятий подразделением БПЛА 20-й армии на одном из тактических направлений в ДНР был обнаружен опорный пункт противника в лесопосадке. Дождавшись, когда пехота украинских националистов приступила к ротационным мероприятиям, расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” точным попаданием дрона-камикадзе разрушил блиндаж ВСУ, занятый личным составом», — говорится в сообщении.