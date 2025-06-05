Операторы центра «Рубикон» поразили блиндаж с пехотой ВСУ в ДНР

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поразил блиндаж с украинской пехотой в одной из лесопосадок в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий подразделением БПЛА 20-й армии на одном из тактических направлений в ДНР был обнаружен опорный пункт противника в лесопосадке. Дождавшись, когда пехота украинских националистов приступила к ротационным мероприятиям, расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” точным попаданием дрона-камикадзе разрушил блиндаж ВСУ, занятый личным составом», — говорится в сообщении.
На следующие сутки российские разведчики вновь обнаружили подразделение украинских военных, выдвигающихся для занятия и восстановления разрушенного блиндажа. Операторы «Рубикона» вновь поразили пехоту противника.