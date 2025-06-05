Песков: РФ ответит на атаку по аэродромам так, как сочтут нужным военные

Кроме того, пресс-секретарь российского президента прокомментировал действия Украины, которые направлены против железнодорожных составов России. По его словам, данные атаки свидетельствуют о терроризме киевского режима на государственном уровне.
«Президент охарактеризовал киевский режим именно как террористический режим. Потому что именно руководством режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд», — напомнил Песков.
Киев с помощью FPV-дронов нанес удар по аэродромам в пяти регионах России 1 июня. В результате в Ивановской, Рязанской и Амурской областях удалось отразить атаки, однако в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.
Ответственность за случившееся взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский. Он рассказал, что для этой операции использовали 117 беспилотников. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, добавил, что поврежденные российские военные самолеты будут восстановлены.
После этого Трамп позвонил Путину. Лидеры США и РФ обсудили атаку Киева на российские аэродромы. Во время телефонного разговора президент РФ сообщил своему американскому коллеге, что «ему придется ответить» на эти действия Украины. Всю беседу глава Белого дома охарактеризовал как позитивную, но добавил, что она не стала «той, которая приведет к немедленному миру».