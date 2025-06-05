Песков: РФ ответит на атаку по аэродромам так, как сочтут нужным военные

После этого Трамп позвонил Путину. Лидеры США и РФ обсудили атаку Киева на российские аэродромы. Во время телефонного разговора президент РФ сообщил своему американскому коллеге, что «ему придется ответить» на эти действия Украины. Всю беседу глава Белого дома охарактеризовал как позитивную, но добавил, что она не стала «той, которая приведет к немедленному миру».