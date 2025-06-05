«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ за сутки поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили цеха по сборке ударных беспилотников ВСУ, места их хранения и запуска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.