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ВС РФ за сутки поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили цеха по сборке ударных беспилотников ВСУ, места их хранения и запуска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Рубикон

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.