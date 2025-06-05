«Север» продолжает продвижение в Сумской области
Подразделения группировки нанесли поражение четырем бригадам, штурмовому полку ВСУ и штурмовому центру сил специальных операций в районах восьми населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Snatch, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены восемь складов боеприпасов.
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю
Бойцы «Южной» группировки атаковали шесть бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери противника составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер Puma, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.
«Центр» улучшил свое тактическое положение
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение десяти бригадам в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании.
«Восток» продолжил продвижение в глубину обороны противника
Бойцы «Востока» поразили четыре бригады в районах пяти населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» атакует противника в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы группировки нанесли поражение семи бригадам противника в Запорожской и Херсонской областях.
ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, девять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 99 БПЛА самолетного типа, в том числе 60 вне зоны специальной военной операции.