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Главное из брифинга Минобороны 5 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продолжает продвижение в Сумской области

Подразделения группировки нанесли поражение четырем бригадам, штурмовому полку ВСУ и штурмовому центру сил специальных операций в районах восьми населенных пунктов Сумской области.

Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

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Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции

Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Snatch, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены восемь складов боеприпасов.

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю

Бойцы «Южной» группировки атаковали шесть бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери противника составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер Puma, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.

«Центр» улучшил свое тактическое положение

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение десяти бригадам в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании.

«Восток» продолжил продвижение в глубину обороны противника

Бойцы «Востока» поразили четыре бригады в районах пяти населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Днепр» атакует противника в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы группировки нанесли поражение семи бригадам противника в Запорожской и Херсонской областях.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, девять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 99 БПЛА самолетного типа, в том числе 60 вне зоны специальной военной операции.