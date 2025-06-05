ВВС США испытали новую версию противокорабельного боеприпаса QUICKSINK

Командующий 53-го авиакрыла полковник Дэн Лехоски заявил, что QUICKSINK является «доступным и революционным решением» для нейтрализации морских угроз. Боеприпас массой 500 фунтов расширяет возможности военных по оперативному реагированию на угрозы, отметил он.