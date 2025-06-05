ВВС США испытали новую версию противокорабельного боеприпаса QUICKSINK

Военно-воздушные силы США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, который способен быстро нейтрализовать надводные цели.
«На полигоне у побережья базы ВВС Эглин малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit сбросил боеприпас нового типа — 500-фунтовый вариант противокорабельного оружия», — сообщил журнал Newsweek со ссылкой на ВВС США.
Командующий 53-го авиакрыла полковник Дэн Лехоски заявил, что QUICKSINK является «доступным и революционным решением» для нейтрализации морских угроз. Боеприпас массой 500 фунтов расширяет возможности военных по оперативному реагированию на угрозы, отметил он.
QUICKSINK является совместным проектом исследовательской лаборатории ВВС (AFRL), Центра боевых испытаний ВВС и Командования воздушных боевых операций.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о скором поступлении на вооружение ВВС США новейшего истребителя F-47. Он станет первым в мире самолетом шестого поколения, заявил глава Белого дома.