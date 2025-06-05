После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил

«На момент освобождения сел Русское Поречное и Черкасское Поречное (в марте 2025 года — ред.) в общей сложности из 81 остававшихся там известно о 48 погибших, 24 человека числятся пропавшими без вести, местонахождение их неизвестно… По вывезенным телам визуально видно, что они подвергались пыткам, на телах видны следы электрошокеров, переломаны руки и ноги… переломаны грудные клетки… Подвергались насильственным действиям оставшиеся там женщины в селах. В общей сложности из села Русское Поречное не выжило ни одного человека. Очень страшно. К горлу подступает ком от одной мысли: что пришлось испытать этим людям там», — сказала Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области».