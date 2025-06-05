После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил

По ее словам, с первых дней вторжения ВСУ на территорию Суджанского района были оккупированы населенные пункты Пореченского сельсовета, в том числе село Русское Поречное. Жаданова уточнила, что на момент вторжения на территории сельсовета оставалось 92 человека, и в первые месяцы оккупации десятерым из них удалось «чудом» выйти живыми. По ее словам, в населенных пунктах оставались, в основном, пожилые люди.
«На момент освобождения сел Русское Поречное и Черкасское Поречное (в марте 2025 года — ред.) в общей сложности из 81 остававшихся там известно о 48 погибших, 24 человека числятся пропавшими без вести, местонахождение их неизвестно… По вывезенным телам визуально видно, что они подвергались пыткам, на телах видны следы электрошокеров, переломаны руки и ноги… переломаны грудные клетки… Подвергались насильственным действиям оставшиеся там женщины в селах. В общей сложности из села Русское Поречное не выжило ни одного человека. Очень страшно. К горлу подступает ком от одной мысли: что пришлось испытать этим людям там», — сказала Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области».
Вышедшие живыми рассказывали, что односельчане, которые остались там, подвергались нападениям дронов — людей убивали семьями. Кроме того, глава сельсовета добавила, что в этих населенных пунктах не осталось ни одного целого дома — все они разрушены.
Организатором телемоста выступила делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых — Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.