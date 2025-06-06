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В Керчи простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО

Алексей Кротов и Игорь Пахомов погибли в Курской области и на Луганском направлении.

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Источник: соцсети

В Керчи 5 июня простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО.

Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин в своем Telegram-канале, Алексей Кротов, Игорь Пахомов и Александр Шелков погибли при исполнении долга по защите нашего Отечества. Все бойцы родились в Керчи.

«Они — настоящие герои, отдавшие свои жизни за Родину», — отметил градоначальник.

Алексей Кротов работал в медицинском центре, а в зону СВО пошел служить добровольцем. Он погиб в Курской области при выполнении боевой задачи.

Александр Шелков освоил специальность техника-механика. Отслужил срочником во внутренних войсках Симферополя, затем шесть лет работал в МЧС и после пошел служить по контракту.

Игорь Пахомов закончил Судомеханический техникум, прошел срочную службу и некоторое время работал сварщиком. Игорь подписал контракт с Минобороны РФ, погиб на Луганском направлении.