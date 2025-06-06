В Керчи простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО

В Керчи 5 июня простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО.
Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин в своем Telegram-канале, Алексей Кротов, Игорь Пахомов и Александр Шелков погибли при исполнении долга по защите нашего Отечества. Все бойцы родились в Керчи.
«Они — настоящие герои, отдавшие свои жизни за Родину», — отметил градоначальник.
Алексей Кротов работал в медицинском центре, а в зону СВО пошел служить добровольцем. Он погиб в Курской области при выполнении боевой задачи.
Александр Шелков освоил специальность техника-механика. Отслужил срочником во внутренних войсках Симферополя, затем шесть лет работал в МЧС и после пошел служить по контракту.
Игорь Пахомов закончил Судомеханический техникум, прошел срочную службу и некоторое время работал сварщиком. Игорь подписал контракт с Минобороны РФ, погиб на Луганском направлении.