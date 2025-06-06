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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждения о воздушной опасности звучат на всей территории Украины в ночь на 6 июня.

Источник: Комсомольская правда

На Украине ночью 6 июня прогремели взрывы. В том числе, их зафиксировали и на территории Киева. Сейчас сирены работают во всех областях страны, гласит информация из официального ресурса оповещения населения Украины.

Так, воздушная опасность объявлена на территориях Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Кроме того, предупреждения о возможных налетах дронов действуют в Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушная тревога объявлена и в Киеве.

В четверг, 5 июня, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ответе ВС России на обстрелы ВСУ. По его словам, Киев неоднократно ударил по объектам инфраструктуры, в том числе, подорвал энергетическую целостность региона.