На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На Украине ночью 6 июня прогремели взрывы. В том числе, их зафиксировали и на территории Киева. Сейчас сирены работают во всех областях страны, гласит информация из официального ресурса оповещения населения Украины.
Так, воздушная опасность объявлена на территориях Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Кроме того, предупреждения о возможных налетах дронов действуют в Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушная тревога объявлена и в Киеве.
В четверг, 5 июня, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ответе ВС России на обстрелы ВСУ. По его словам, Киев неоднократно ударил по объектам инфраструктуры, в том числе, подорвал энергетическую целостность региона.