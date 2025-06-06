Протоиерей поделился ужасающими подробностями оккупации Суджи: ВСУ надругались над святынями

Боевики Вооруженных сил Украины во время оккупации Суджанского района Курской области надругались над святынями. Военные расстреляли иконостас в селе Махновка и тушили сигареты о «коробочку со святыми дарами». Такими деталями осквернения храмов поделился фронтовой священник, протоиерей Александр Зинченко, пишет РИА Новости.
Он рассказал, как боевики сломали распятие в одной из церквей населенного пункта Махновка. Украинские солдаты, добавил фронтовой священник, надругались и над святынями в храме Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное.
«Тут пункт временной дислокации был украинской стороны, и здесь была дарохранительница. И кто-то прямо в коробочку, где святые дары, курил и туда вот бычки складывал», — ужаснулся протоиерей Александр Зинченко.
По словам главы Пореченского сельсовета Суджанского района Елены Жадановой, ни один житель Русского Поречного не выжил во время прихода украинцев. В селе проживало 92 человека, десять из них покинули территорию.