В Киеве прогремели взрывы, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве ночью 6 июня зафиксировали ряд взрывов. В украинской столице действует предупреждение о возможных атаках с воздуха. Об этом оповестили местные издания.
Кроме того, ракетную опасность объявили и на территории остальных субъектов Украины. Предупреждающие сирены звучат по всей республике.
К киевлянам обратился глава областной военной администрации Тимур Ткаченко. Он уведомил жителей региона о возможных аварийных отключениях света. Никаких подробностей о последствиях взрывов нет.
Минобороны России неоднократно напоминало, что ВС РФ наносит удары по военной инфраструктуре Украины.
Российский лидер Владимир Путин, тем временем, выступил с заявлением. Он подчеркнул, что ВСУ понесли огромные потери в Курской области. При этом они были совершенно бессмысленными, добавил президент.