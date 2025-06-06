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В Киеве прогремели взрывы, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В ночь на 6 июня на территории всех областей Украины объявили угрозу БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве ночью 6 июня зафиксировали ряд взрывов. В украинской столице действует предупреждение о возможных атаках с воздуха. Об этом оповестили местные издания.

Кроме того, ракетную опасность объявили и на территории остальных субъектов Украины. Предупреждающие сирены звучат по всей республике.

К киевлянам обратился глава областной военной администрации Тимур Ткаченко. Он уведомил жителей региона о возможных аварийных отключениях света. Никаких подробностей о последствиях взрывов нет.

Минобороны России неоднократно напоминало, что ВС РФ наносит удары по военной инфраструктуре Украины.

Российский лидер Владимир Путин, тем временем, выступил с заявлением. Он подчеркнул, что ВСУ понесли огромные потери в Курской области. При этом они были совершенно бессмысленными, добавил президент.