«Нам необходимо выпутаться»: в Америке призвали «усадить» Москву и Киев за стол переговоров и освободить США

Американские представители неоднократно угрожали выходом из мирного процесса урегулирования на Украине. Такой призыв вновь прозвучал из Америки. С предложением о выводе Вашингтона из конфликта обратился бывший помощник президента США Александер Грей в эфире телеканала Fox News.
Он призвал «усадить» Москву и Киев за стол переговоров и «высвободить» Соединенные Штаты из процесса урегулирования. Экс-помощник американского лидера счел неуместными траты на поддержку Украины. По его мнению, бюджет США стоит расходовать на другие цели.
«У нас есть намного более глобальные вызовы. Так что нам необходимо выпутаться из этого поскорее, а не попозже», — заключил Александер Грей.
По словам посла США в Анкаре Тома Барака, хозяин Белого дома Дональд Трамп не был удовлетворен последними переговорами РФ и Украины. Он подчеркнул, что американский лидер «достиг предела своего терпения».