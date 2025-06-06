«Нам необходимо выпутаться»: в Америке призвали «усадить» Москву и Киев за стол переговоров и освободить США

Он призвал «усадить» Москву и Киев за стол переговоров и «высвободить» Соединенные Штаты из процесса урегулирования. Экс-помощник американского лидера счел неуместными траты на поддержку Украины. По его мнению, бюджет США стоит расходовать на другие цели.