Силы ПВО сбили 9 БПЛА на пути к Москве

Ранее ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский (с 3:40 мск). Ограничения также действуют в аэропортах Калуги и Саратова.
Позже Сергей Собянин сообщил еще о трех беспилотниках, сбитых на пути к Москве.
Шесть БПЛА сбили на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Ранее ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский (с 3:40 мск). Ограничения также действуют в аэропортах Калуги и Саратова.
Позже Сергей Собянин сообщил еще о трех беспилотниках, сбитых на пути к Москве.