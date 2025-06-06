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Силы ПВО сбили 9 БПЛА на пути к Москве

Шесть БПЛА сбили на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский (с 3:40 мск). Ограничения также действуют в аэропортах Калуги и Саратова.

Позже Сергей Собянин сообщил еще о трех беспилотниках, сбитых на пути к Москве.