Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников

Ранее Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву.
«ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — написал он.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отражена атака уже десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву.
«ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — написал он.