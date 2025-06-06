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Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отражена атака уже десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву.

«ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — написал он.