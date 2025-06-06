Бойцы расчета «Бук-М3» рассказали подробности о сбитом Миг-29

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бойцы расчета ЗРК «Бук-М3» Центральной группировки ВС РФ рассказали подробности уничтожения МиГ-29 ВСУ на красноармейском направлении. Видео с их интервью распространило МО РФ.
«Работали в автономном режиме боевого дежурства, вышли на боевое дежурство в поле. По времени прошло около полутора часа, после чего на наших радарах появилась цель по характеристикам самолет. После этого доложили на командный пункт, где нам дали разрешение на пуск. После этого начальник расчета произвел пуск по этой цели и поразил ее. Это, получается, мой первый самолет был. Впечатление, как можно сказать, незабываемое», — сказал старший оператор расчета Азамат.
По информации Минобороны РФ, в мае этого года зенитчики расчета ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр» сбили украинский истребитель МиГ-29 ВСУ, осуществлявший бомбометание вблизи линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении СВО. Подловить самолет получилось на ошибке, совершенной самим пилотом. Как только самолет зашел в зону поражения комплекса, расчет сработал оперативно, произведя пуск ракеты. В итоге запущенная комплексом «Бук-М3» ракета поразила самолет вместе с пилотом.