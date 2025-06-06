Бойцы расчета «Бук-М3» рассказали подробности о сбитом Миг-29

«Работали в автономном режиме боевого дежурства, вышли на боевое дежурство в поле. По времени прошло около полутора часа, после чего на наших радарах появилась цель по характеристикам самолет. После этого доложили на командный пункт, где нам дали разрешение на пуск. После этого начальник расчета произвел пуск по этой цели и поразил ее. Это, получается, мой первый самолет был. Впечатление, как можно сказать, незабываемое», — сказал старший оператор расчета Азамат.