Начальник расчета ЗРК С-300 Шейх за полгода сбил восемь управляемых авиабомб

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Начальник расчета зенитно-ракетного комплекса С-300 с позывным Шейх, закончив обучение в военной академии, сразу же отправился выполнять боевые задачи в зону СВО и за полгода сбил восемь управляемых авиационных бомб. Об этом Шейх рассказал журналистам, отметив, что в академии ему дали очень качественное образование.
«Я надел офицерские погоны и с того времени и по сегодняшний день сбил девять целей. Восемь из них — управляемые авиационные бомбы, девятая была недавно — это крупноразмерная цель, предположительно, самолет», — сказал Шейх.
Он добавил, что помимо авиабомб система ПВО сбивает различные цели. Среди них — дальнобойные ракеты ATACMS, HIMARS, Storm Shadow и другие.