Focus: Германия отправила истребители для сопровождения Ил-20 РФ над Балтикой

В Бундесвере сообщили о якобы напряженной ситуации в районе Балтийского моря. По словам представителя Вооруженных сил Германии, над регионом зафиксировали, предположительно, разведывательный самолет РФ Ил-20. ФРГ подняла в воздух два истребителя в качестве сопровождения, пишет издание Focus.