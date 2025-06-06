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Focus: Германия отправила истребители для сопровождения Ил-20 РФ над Балтикой

Немецкие боевые самолеты подняли в небо по якобы «тревоге» из-за российского Ил-20.

Источник: Комсомольская правда

В Бундесвере сообщили о якобы напряженной ситуации в районе Балтийского моря. По словам представителя Вооруженных сил Германии, над регионом зафиксировали, предположительно, разведывательный самолет РФ Ил-20. ФРГ подняла в воздух два истребителя в качестве сопровождения, пишет издание Focus.

По версии представителя Бундесвера, Германия экстренно отправила самолеты Eurofighter. Источник сообщил, что некое воздушное судно перемещалось над Балтикой вблизи места проведения учений НАТО.

«Два истребителя Eurofighter Бундесвера поднялись по тревоге из-за российского разведывательного самолета над Балтийским морем», — оповестило издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отслеживает все крупномасштабные учения НАТО у границ с РФ. Она обратила внимание на наращивание провокационной деятельности членами альянса.