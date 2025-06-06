Гвардии ефрейтор Андрей Басанец из Байкальска героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Басанец из Байкальска. Как сообщает глава администрации городского поселения Василий Темгеневский, гвардии ефрейтора не стало 3 сентября 2024 года.
Андрей Басанец учился в школе № 11, после девятого класса перевелся в кадетский корпус в Усолье-Сибирском. Затем был призван в армию, проходил службу в Бердске Новосибирской области, — пишет в сети Василий Темгеневский.
После возвращения в родной город устроился на работу, создал семью. «За ленточку» отправился 25 марта 2024 года, подписав контракт. Герой пал при выполнении боевого задания в возрасте 30 лет. Дома его ждали двое детей и родители.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Алексей Кочетков из Усть-Кута погиб в зоне СВО.