«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трёх муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.
В Воронежской области уничтожили более пяти беспилотников
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более пяти беспилотников уничтожили ночью в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.