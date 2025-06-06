В Воронежской области уничтожили более пяти беспилотников

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трёх муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.