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В Воронежской области уничтожили более пяти беспилотников

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более пяти беспилотников уничтожили ночью в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трёх муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.