«Сегодня ночью силами ПВО на границе города Обнинска и Боровского района были уничтожены пять БПЛА. Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал он.
На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пять БПЛА уничтожены на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу, повреждены четыре машины, пассажиры серьезно не пострадали, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.