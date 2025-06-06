На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников

«Сегодня ночью силами ПВО на границе города Обнинска и Боровского района были уничтожены пять БПЛА. Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал он.