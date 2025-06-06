Силы ПВО сбили 174 беспилотника ВСУ над российскими регионами

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве. Приостанавливали работу аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово. Ограничения вводились в аэропортах Саратова, Калуги и Самары. На данный момент все воздушные гавани работают штатно.