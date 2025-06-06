Силы ПВО за ночь уничтожили 174 украинских беспилотника над Россией

Воздушные цели ликвидированы над 13 регионами страны, включая приграничные Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также над Московским регионом и Крымом. Вместе с тем дроны уничтожались над территориями Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областей.