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Силы ПВО за ночь уничтожили 174 украинских беспилотника над Россией

В ночь на 6 июня над акваторией Черного моря ВС РФ уничтожили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали масштабную атаку украинских беспилотников и ракет. Согласно данным Минобороны РФ, с 20:00 5 июня до 04:20 6 июня было перехвачено и уничтожено 174 вражеских БПЛА самолётного типа.

Воздушные цели ликвидированы над 13 регионами страны, включая приграничные Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также над Московским регионом и Крымом. Вместе с тем дроны уничтожались над территориями Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областей.

Параллельно над Чёрным морем системы ПВО сбили три управляемые ракеты «Нептун-МД» — модернизированную версию ракет, которыми в 2022 году был повреждён крейсер «Москва».

Прежде российские военные ликвидировали ударную группировку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гоптовка Харьковской области, предотвратив попытку прорыва госграницы в Белгородской области.