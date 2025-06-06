Силы ПВО за ночь уничтожили 174 украинских беспилотника над Россией

Российские силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали масштабную атаку украинских беспилотников и ракет. Согласно данным Минобороны РФ, с 20:00 5 июня до 04:20 6 июня было перехвачено и уничтожено 174 вражеских БПЛА самолётного типа.
Воздушные цели ликвидированы над 13 регионами страны, включая приграничные Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также над Московским регионом и Крымом. Вместе с тем дроны уничтожались над территориями Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областей.
Параллельно над Чёрным морем системы ПВО сбили три управляемые ракеты «Нептун-МД» — модернизированную версию ракет, которыми в 2022 году был повреждён крейсер «Москва».
Прежде российские военные ликвидировали ударную группировку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гоптовка Харьковской области, предотвратив попытку прорыва госграницы в Белгородской области.