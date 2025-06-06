Над Черным морем сбили три управляемых ракеты «Нептун-МД»

Над акваторией Черного моря противовоздушная оборона уничтожили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При этом в ночь на 6 июня Крымский мост не перекрывали. Также нет данных о сбитых беспилотниках за сутки над Краснодарским краем.
Всего над Россией с 20 часов вечера 5 июня до 04.20 часов 6 июня перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что из-за повреждения железнодорожного путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области 5 июня произошла задержка 21 пассажирского поезда дальнего следования.