Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Черным морем сбили три управляемых ракеты «Нептун-МД»

Три ракеты ВСУ сбили в ночь на 6 июня над Черным морем.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Над акваторией Черного моря противовоздушная оборона уничтожили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При этом в ночь на 6 июня Крымский мост не перекрывали. Также нет данных о сбитых беспилотниках за сутки над Краснодарским краем.

Всего над Россией с 20 часов вечера 5 июня до 04.20 часов 6 июня перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения железнодорожного путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области 5 июня произошла задержка 21 пассажирского поезда дальнего следования.