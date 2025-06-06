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Аэропорт Самары снова принимает и выпускает самолеты после снятия ограничений

В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя два часа 6 июня.

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Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 июня 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 09:05, она длилась около двух часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 06:09, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. В самарском аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас их тоже сняли.

«В аэропорту Курумоч ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов», — рассказали в Росавиации.

Напомним, при обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место.