Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на регионы России

Атака беспилотников привела к возгоранию на одном из предприятий в Энгельсе Саратовской области. Также есть сведения о пострадавших в нескольких регионах.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Отражение атаки
С 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 174 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
Также уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.
По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены и перехвачены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской и Тамбовской областей, а также Московского региона и Республики Крым.
Последствия атаки
Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Мичуринске, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. Из них двоих госпитализировали.
Три человека доставлены в больницу после атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Обломки БПЛА упали на дорогу в Калужской области, повреждены четыре автомобиля. Пассажиры серьезных травм не получили, написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
В результате атаки на одном из промышленных предприятий Энгельса произошел пожар. Пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Также в результате атаки был поврежден многоквартирный дом на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет, уточнил Бусаргин.