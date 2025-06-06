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Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на регионы России

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 174 украинских БПЛА над российскими регионами, а также три управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Атака беспилотников привела к возгоранию на одном из предприятий в Энгельсе Саратовской области. Также есть сведения о пострадавших в нескольких регионах.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Отражение атаки

С 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 174 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

Также уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены и перехвачены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской и Тамбовской областей, а также Московского региона и Республики Крым.

Последствия атаки

Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Мичуринске, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. Из них двоих госпитализировали.

Три человека доставлены в больницу после атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Обломки БПЛА упали на дорогу в Калужской области, повреждены четыре автомобиля. Пассажиры серьезных травм не получили, написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

В результате атаки на одном из промышленных предприятий Энгельса произошел пожар. Пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Также в результате атаки был поврежден многоквартирный дом на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет, уточнил Бусаргин.