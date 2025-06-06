В США заявили, что Украина продолжает разработку «сложных» операций в России

«Подготовка к скоординированным атакам (по военным аэродромам — “Газета.Ru”) на огромной территории России началась 18 месяцев назад. Другие сложные операции находятся в разработке, сообщают… источники в разведке», — говорится в сообщении издания.
Атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы вызвала негативную реакцию в администрации США. По информации The Atlantic, операция усилила напряженность в Вашингтоне и спровоцировала обсуждение возможного пересмотра американской поддержки Украины. Дональд Трамп, по данным источников, в частных разговорах выразил разочарование действиями Владимира Зеленского, сочтя их угрозой мирному процессу. Внутри Белого дома ведутся консультации о дальнейшем курсе, включая возможное сокращение военной помощи Киеву или усиление давления на Москву.