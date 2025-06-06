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Могилы бойцов СВО осквернили на кладбище в Нижегородской области

В селе Николо-Погост Городецкого района зафиксирован акт вандализма на кладбище, о чем информирует пресс-служба областного управления МВД.

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В связи с произошедшим начато уголовное расследование.

С мест захоронений троих военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины, были похищены российские флаги. В настоящее время государственные символы возвращены на могилы.

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров выразил возмущение в своем Telegram-канале: «Недопустимо, чтобы те, кто оскверняет захоронения и надругается над памятью павших героев, оставались безнаказанными. Мы приложим все усилия для установления и наказания виновных, а также потребуем от них публичных извинений перед семьями погибших и всем населением».

Мудров также заявил о привлечении добровольных народных дружин к поддержанию общественного порядка в районе.