Могилы бойцов СВО осквернили на кладбище в Нижегородской области

В связи с произошедшим начато уголовное расследование.
С мест захоронений троих военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины, были похищены российские флаги. В настоящее время государственные символы возвращены на могилы.
Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров выразил возмущение в своем Telegram-канале: «Недопустимо, чтобы те, кто оскверняет захоронения и надругается над памятью павших героев, оставались безнаказанными. Мы приложим все усилия для установления и наказания виновных, а также потребуем от них публичных извинений перед семьями погибших и всем населением».
Мудров также заявил о привлечении добровольных народных дружин к поддержанию общественного порядка в районе.