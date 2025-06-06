Могилы бойцов СВО осквернили на кладбище в Нижегородской области

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров выразил возмущение в своем Telegram-канале: «Недопустимо, чтобы те, кто оскверняет захоронения и надругается над памятью павших героев, оставались безнаказанными. Мы приложим все усилия для установления и наказания виновных, а также потребуем от них публичных извинений перед семьями погибших и всем населением».