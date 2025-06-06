ТАСС: ВСУ отступают с позиций в одном из последних сел на западе ДНР

«Противник несет большие потери в Комаре, из-за чего начал отступление с позиций», — сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что ВСУ пытались перебрасывать в населенный пункт резервы, однако существенная их часть была уничтожена авиаударами.
ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Украинские войска отступают с позиций в селе Комар в ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Противник несет большие потери в Комаре, из-за чего начал отступление с позиций», — сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что ВСУ пытались перебрасывать в населенный пункт резервы, однако существенная их часть была уничтожена авиаударами.