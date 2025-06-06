Из Уфы в зону СВО проводили 438-ю колонну с бойцами.

Сегодня в Уфе проводили в зону СВО военнослужащих, находившихся дома в краткосрочном отпуске. Бойцов напутствовали вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, глава администрации Советского района Айдар Базгудинов, представители военного комиссариата региона.
Бойцы, передаю вам привет и благодарность от Радия Фаритовича Хабирова. Глава республики гордится вами и желает вам крепкого здоровья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас и ваших родных и близких с праздником Курбан-байрам. Передавайте приветы сослуживцам, скоро увидимся. Гуманитарная помощь доставляется вам регулярно. Будем помогать и вашим семьям. Эта работа не прекращается, так что не беспокойтесь. Самое главное — берегите себя, друг друга.
В разговоре с жёнами и матерями воинов Ирек Сагитов поблагодарил их за терпение и мужество. Он отметил, что именно благодаря их любви воины отважно сражаются на передовой.
«Спасибо вам за то, что терпеливо ждёте своих мужчин с фронта. Они у вас настоящие герои. Дай Бог вам здоровья. Республика окажет вам и вашим детям всяческую поддержку», — сказал Ирек Сагитов.
Рядовой с позывным «Лимон» из Баймака служит на фронте слесарем-монтажником. В его задачи входит техническое обслуживание боевых машин.
«Чем уж занимается солдат, приехавший домой на отдых? Конечно же хозяйством. За домашними хлопотами и прошёл отпуск. Побывал с детьми, увидел родственников. Дома всё нормально. Возвращаюсь в зону СВО со спокойной душой», — сказал «Лимон».
Младшего сержанта с позывным «Нурик» из Ишимбая проводил отец. Марат рассказал, что гордится сыном и его однополчанами.
«Сын до мобилизации был вахтовиком, работал сварщиком. В молодости служил на Северном Кавказе. Когда пришло время, не задумываясь пришёл в военкомат и ушёл на спецоперацию. Парень крепкий, служит достойно. Все наши воины молодцы. Победа будет за нами», — сказал отец солдата.
Ирек Сагитов пожелал «Нурику» и его родителям удачи и отметил, что мобилизованные из Башкирии неоднократно отмечались командованием в благодарственных письмах в адрес Главы Башкирии и руководителей муниципалитетов.
«Настрой у ребят боевой, они за две недели набрались сил, повидались с родными. Готовы продолжать службу и защищать Родину. Желаю бойцам крепкого здоровья, бодрого духа и скорейшего возвращения домой — живыми и невредимыми», — сказал Айдар Базгудинов.
Добавим, ранее по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в зону специальной военной операции доставили 151-й гуманитарный конвой с адресной помощью для военнослужащих из нашей республики. В ближайшее время на фронт отправится очередная большая колонна с имуществом для воинов.