Из Уфы в зону СВО проводили 438-ю колонну с бойцами.

Бойцы, передаю вам привет и благодарность от Радия Фаритовича Хабирова. Глава республики гордится вами и желает вам крепкого здоровья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас и ваших родных и близких с праздником Курбан-байрам. Передавайте приветы сослуживцам, скоро увидимся. Гуманитарная помощь доставляется вам регулярно. Будем помогать и вашим семьям. Эта работа не прекращается, так что не беспокойтесь. Самое главное — берегите себя, друг друга.