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ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Ударами в ряде областей Украины поражены силы и объекты ПВО, а также система ПВО в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

По его данным, в результате ударов, нанесенных в ночь на пятницу, были поражены силы ПВО в Сумской области, объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы и Днепропетровска. Также целью ударов были объекты ПВО в городе Светловодск Кировоградской области.

«Серия ударов — Киев и пригороды, поражение узлов связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, система ПВО», — сообщил он.

Лебедев также заявил о поражении складов боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, складов ГСМ и техники ВСУ в Сумской области.