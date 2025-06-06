ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева

По его данным, в результате ударов, нанесенных в ночь на пятницу, были поражены силы ПВО в Сумской области, объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы и Днепропетровска. Также целью ударов были объекты ПВО в городе Светловодск Кировоградской области.