ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева

По его данным, в результате ударов, нанесенных в ночь на пятницу, были поражены силы ПВО в Сумской области, объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы и Днепропетровска. Также целью ударов были объекты ПВО в городе Светловодск Кировоградской области.
«Серия ударов — Киев и пригороды, поражение узлов связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, система ПВО», — сообщил он.
Лебедев также заявил о поражении складов боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, складов ГСМ и техники ВСУ в Сумской области.