«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в МО РФ.
ВС РФ в ответ на теракты Киева ночью нанесли массированный удар по военным целям
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские войска ночью в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Цель достигнута, объекты поражены, сообщили в Минобороны России.