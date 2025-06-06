ВС РФ в ответ на теракты Киева ночью нанесли массированный удар по военным целям

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в МО РФ.