Главное из брифинга Минобороны 31 мая — 6 июня 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.