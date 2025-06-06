ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины
В ночь на 6 июня российские войска в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Цель достигнута, объекты поражены.
За прошедшую неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по территории Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК;
- военные аэродромы;
- места производства и хранения ударных БПЛА;
- арсеналы ВСУ;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Армия России освободила 7 населенных пунктов
В Сумской области бойцы группировки «Север» в течение недели взяли под контроль населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области.
В ДНР военнослужащие «Западной» группировки освободили населенный пункт Редкодуб, а в результате активных действий группировки «Восток» были освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка.
«Север» продвинулся вперед
Бойцы «Северной» группировки поразили 14 бригад, два штурмовых полка и центр сил специальных операций ВСУ.
За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.
«Запад» занял новые позиции
Российские военнослужащие нанесли поражение 11 бригадам ВСУ.
Противник потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, а также 79 автомобилей. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS, 21 орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и 28 складов боеприпасов.
«Южная» группировка продвинулась вглубь обороны противника
Бойцы формирования атаковали 11 бригад ВСУ.
За неделю на данном направлении потери противника составили более 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 41 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» улучшил положение по переднему краю, ВСУ понесли масштабные потери
Подразделения «Центральной» группировки нанесли удары по 17 бригадам противника.
ВСУ на этом направлении потеряли свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.
«Восток» продолжил освобождение ДНР
Бойцы группировки нанесли поражение 10 бригадам ВСУ.
Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ
Российские военнослужащие атаковали формирования 9 бригад противника.
ВСУ на этом направлении потеряли свыше 565 военнослужащих, 57 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 2 крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow»;
- 3 снаряда реактивной системы залпового огня «Vampire»;
- 18 управляемых авиационных бомб JDAM;
- 8 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS;
- 1390 БПЛА самолетного типа, в том числе 509 вне зоны проведения специальной военной операции.