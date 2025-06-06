Радий Хабиров передал ордена семьям участников СВО из Хайбуллинского района.

Вы воспитали настоящих героев, замечательных людей. Задача республики — заботиться о вас, поддерживать жён и детей ребят. У нас действует широкий спектр мер поддержки, нужно ими обязательно пользоваться. Если возникают вопросы, то глава муниципалитета всегда готов оказать вам необходимую помощь. И, конечно, вы — самые главные гости всех торжественных мероприятий в районе.