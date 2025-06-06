Радий Хабиров передал ордена семьям участников СВО из Хайбуллинского района.

Сегодня, 6 июня, в селе Акъяр Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Хайбуллинского района — Айнура Идельбаева, Наиля Афлятунова, Дамира Хамадиева, Рамазана Имангулова и Станислава Кусакина.
Руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям военнослужащих и передал ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы были удостоены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
Вы воспитали настоящих героев, замечательных людей. Задача республики — заботиться о вас, поддерживать жён и детей ребят. У нас действует широкий спектр мер поддержки, нужно ими обязательно пользоваться. Если возникают вопросы, то глава муниципалитета всегда готов оказать вам необходимую помощь. И, конечно, вы — самые главные гости всех торжественных мероприятий в районе.
Радий Хабиров отметил, что в Уфе планируют возвести мемориал в память о погибших воинах СВО. А обелиски и аллеи памяти появятся в каждом муниципалитете республики.
Глава Башкортостана также дал ряд поручений по вопросам, которые задали на встрече члены семей погибших участников СВО.