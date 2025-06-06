«На территории обогатительной фабрики “Мирноградская” близ н. п. Новоэкономическое в ДНР расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” обнаружил замаскированный танк Т-64БВ ВСУ. Серией ударов боевой группой центра “Рубикон” дронами-камикадзе на оптоволокне боевая машина противника была уничтожена», — сказали в ведомстве.
FPV-дроны центра «Рубикон» уничтожили украинский танк Т-64БВ в ДНР
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов уничтожил украинский танк Т-64БВ на территории обогатительной фабрики «Мирноградская» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.