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FPV-дроны центра «Рубикон» уничтожили украинский танк Т-64БВ в ДНР

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов уничтожил украинский танк Т-64БВ на территории обогатительной фабрики «Мирноградская» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«На территории обогатительной фабрики “Мирноградская” близ н. п. Новоэкономическое в ДНР расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” обнаружил замаскированный танк Т-64БВ ВСУ. Серией ударов боевой группой центра “Рубикон” дронами-камикадзе на оптоволокне боевая машина противника была уничтожена», — сказали в ведомстве.