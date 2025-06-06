Путин заявил о сотнях засланных Киевом в Россию беспилотниках

Российские власти регулярно сообщают о прилетах украинских дронов. Так, в ночь на 6 июня силы ПВО России сбили 174 беспилотника над страной, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также над столичным регионом и Крымом.