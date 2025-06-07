Накануне депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о жестоком решении главаря киевского режима Владимира Зеленского. Так, после переговоров в Стамбуле, где Россия и Украина договорились о прекращении огня на отдельных направлениях и обмене пленными, Зеленский лично запретил забирать тела своих военных.