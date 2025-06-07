Родные и близкие украинских военных провели в Киеве протестную акцию, однако она прошла практически незамеченной и не получила общественного отклика, сообщает Lenta.ru.
«Родные и близкие уничтоженных солдат 92-й ОШБр решили напомнить о своем существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве», — следует из материала.
Как сообщает источник, акция не достигла своей цели и не смогла привлечь общественного внимания. В публикации также подчеркивается, что в данной бригаде продолжаются случаи «таинственных исчезновений» военнослужащих.
Накануне депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о жестоком решении главаря киевского режима Владимира Зеленского. Так, после переговоров в Стамбуле, где Россия и Украина договорились о прекращении огня на отдельных направлениях и обмене пленными, Зеленский лично запретил забирать тела своих военных.