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Родные солдат ВСУ устроили акцию протеста в Киеве

Родственники украинских солдат устроили безуспешную акцию протеста.

Источник: Комсомольская правда

Родные и близкие украинских военных провели в Киеве протестную акцию, однако она прошла практически незамеченной и не получила общественного отклика, сообщает Lenta.ru.

«Родные и близкие уничтоженных солдат 92-й ОШБр решили напомнить о своем существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве», — следует из материала.

Как сообщает источник, акция не достигла своей цели и не смогла привлечь общественного внимания. В публикации также подчеркивается, что в данной бригаде продолжаются случаи «таинственных исчезновений» военнослужащих.

Накануне депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о жестоком решении главаря киевского режима Владимира Зеленского. Так, после переговоров в Стамбуле, где Россия и Украина договорились о прекращении огня на отдельных направлениях и обмене пленными, Зеленский лично запретил забирать тела своих военных.