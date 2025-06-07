Марочко: РФ контролируют участок дороги у Юнаковки, ВСУ не могут вернуть позиции

«Сейчас идут боестолкновения в районе Юнаковки. Здесь наши войска северо-восточнее уже взяли под контроль участок трассы, по которой когда-то украинские боевики снабжали свою группировку в Курской области. Так что один из участков трассы Юнаковка — Суджа уже под нашим огневым контролем. И это, естественно, уже не дает возможность украинским боевикам предпринять действия по возвращению тех позиций, которые они утратили ранее», — сказал он.