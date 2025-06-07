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Марочко: РФ контролируют участок дороги у Юнаковки, ВСУ не могут вернуть позиции

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев у Юнаковки Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, лишив Вооруженные силы Украины возможности вернуть ранее утраченные позиции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас идут боестолкновения в районе Юнаковки. Здесь наши войска северо-восточнее уже взяли под контроль участок трассы, по которой когда-то украинские боевики снабжали свою группировку в Курской области. Так что один из участков трассы Юнаковка — Суджа уже под нашим огневым контролем. И это, естественно, уже не дает возможность украинским боевикам предпринять действия по возвращению тех позиций, которые они утратили ранее», — сказал он.

31 мая Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие не раз заходили в Юнаковку, проводя разведку.