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Марочко: ВС РФ показали впечатляющие результаты на Сумщине за неделю

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие за текущую неделю показали впечатляющие результаты продвижения в Сумской области Украины. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим за Сумскую область, то вполне впечатляющие результаты продвижения за истекшую неделю. Министерство обороны РФ заявило об освобождении ряда населенных пунктов», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что на ряде участков на Сумщине армия РФ за неделю вклинились в глубину обороны ВСУ до 1,5 км.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области.