Марочко: ВС РФ показали впечатляющие результаты на Сумщине за неделю

«Если мы говорим за Сумскую область, то вполне впечатляющие результаты продвижения за истекшую неделю. Министерство обороны РФ заявило об освобождении ряда населенных пунктов», — сказал он.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что на ряде участков на Сумщине армия РФ за неделю вклинились в глубину обороны ВСУ до 1,5 км.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области.